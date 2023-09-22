Почеттино: «У Галлахера есть всё, чтобы быть капитаном»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением о своём подопечном, полузащитнике Коноре Галлахере.

Напомним, Галлахер был капитаном в матче пятого тура АПЛ против «Борнмута» (0:0). По словам Почеттино, у 23-летнего футболиста есть всё для того, чтобы выполнять эту роль.

«Он был капитаном не только в матче с «Борнмутом», но и с «Уимблдоном». У него есть всё, чтобы быть капитаном», — сказал Почеттино на своей пресс-конференции.

В текущем сезоне Галлахер провёл шесть матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

В ближайшем шестом туре АПЛ «Челси» встретится с «Астон Виллой». Эта игра состоится 24 сентября и начнётся она в 16:00 по московскому времени.