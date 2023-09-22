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Почеттино: «Челси» играет хорошо, но наши игроки заслужили большего»

22 Сентября 2023 • 16:04 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
1 1.90 X 3.90 2 3.90
24.09 16:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино в преддверии матча шестого тура АПЛ против «Астон Виллы» высказался о результатах своей команды в нынешнем сезоне.

Напомним, что на данный момент «Челси» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав пять очков в пяти встречах.

По мнению аргентинского специалиста, несмотря на большое количество травм, «Челси» удаётся показывать хорошую игру. При этом Почеттино посетовал на то, что лондонцы забивают мало голов, имея большое количество возможностей.

«Я разочарован только тем, что считаю, что есть команды, которые с куда меньшего числа шансов забивают больше. Вот это плохо. Наши игроки заслужили большего», — сказал Почеттино на своей пресс-конференции.

Матч «Челси» — «Астон Вилла» состоится в воскресенье, 24 сентября. Начало — в 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино
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ЧЕЛСИ АСТОН ВИЛЛА
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