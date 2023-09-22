​Над Онана смеются – вратарь «Манчестер Юнайтед» роняет даже ключи от авто

В среду «Манчестер Юнайтед» проиграл «Баварии» со счётом 3:4 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Один из голов «красные дьяволы» пропустили после ошибки голкипера Андре Онана. Камерунец, который перебрался в клуб Премьер-лиги минувшим летом, уже не впервые грубо ошибся в этом сезоне.

По возвращению в Манчестер Онана уронил даже свои ключи от автомобиля, что не осталось без внимания журналистов. Этот факт стал для фанатов конкурирующих клубов поводом для насмешек над голкипером «Манчестер Юнайтед». В социальных сетях уже много такого рода комментариев.

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