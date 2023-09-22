​«Челси» принял решение по Мудрику – украинец разочаровал

В начале года «Челси» заплатил «Шахтёру» 70 миллионов евро за вингера Михаила Мудрика. Более того, в сделку были заложены ещё 30 миллионов в качестве бонусов. Впрочем, в Лондоне украинец не оправдал ожиданий. В 21 матче за клуб Мудрик ни разу не забил, отметившись только двумя ассистами.

Как сообщает Fichajes, «Челси» готов отпустить Мудрика в аренду в зимнее трансферное окно.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает 22-летнего Михаила Мудрика в 50 миллионов евро.

«Челси» на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. Ближайший матч команда проведёт 24 сентября – против «Астон Виллы».