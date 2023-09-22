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​«Челси» принял решение по Мудрику – украинец разочаровал

22 Сентября 2023 • 15:24 Комментировать (2)
Челси
...
Астон Вилла
1 1.90 X 3.90 2 3.90
24.09 16:00

В начале года «Челси» заплатил «Шахтёру» 70 миллионов евро за вингера Михаила Мудрика. Более того, в сделку были заложены ещё 30 миллионов в качестве бонусов. Впрочем, в Лондоне украинец не оправдал ожиданий. В 21 матче за клуб Мудрик ни разу не забил, отметившись только двумя ассистами.  

Как сообщает Fichajes, «Челси» готов отпустить Мудрика в аренду в зимнее трансферное окно.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает 22-летнего Михаила Мудрика в 50 миллионов евро.

«Челси» на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. Ближайший матч команда проведёт 24 сентября – против «Астон Виллы».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Михаил Мудрик
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ЧЕЛСИ АСТОН ВИЛЛА
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Комментарии (2)
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hrundel
22 Сентября 2023 в 16:35
Арсенал его чуть не подписал, был бы второй Пепе
CorwinSky
22 Сентября 2023 в 16:02
Самый неудачный трансфер для челси за последние лет 10 наверное. Если не за всё время
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