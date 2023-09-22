В летнее межсезонье «Манчестер Юнайтед» решил не продлевать контракт с голкипером Давидом де Хеа. Вместо этого гранд Премьер-лиги подписал Андре Онана. Камерунский вратарь на старте сезона уже допустил ряд грубых ошибок, в частности в последнем матче Лиги чемпионов против «Баварии». Как стало известно The Sun, игроки «Манчестер Юнайтед» до сих пор возмущены тем, как клуб обошёлся с де Хеа. Испанец выступал за манкунианцев в течение 12 лет, но затем ему указали на дверь.

Отметим, что в среду «Манчестер Юнайтед» проиграл «Баварии» на выезде с результатом 3:4. Ближайший матч «красные дьяволы» проведут в cубботу – против «Бёрнли» в Премьер-лиге.

Давид де Ха до сих пор не имеет клубной прописки.