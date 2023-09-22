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Игроки «Манчестер Юнайтед» возмущены уходом де Хеа слухи

22 Сентября 2023 • 13:44 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
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23.09 22:00

В летнее межсезонье «Манчестер Юнайтед» решил не продлевать контракт с голкипером Давидом де Хеа. Вместо этого гранд Премьер-лиги подписал Андре Онана. Камерунский вратарь на старте сезона уже допустил ряд грубых ошибок, в частности в последнем матче Лиги чемпионов против «Баварии». Как стало известно The Sun, игроки «Манчестер Юнайтед» до сих пор возмущены тем, как клуб обошёлся с де Хеа. Испанец выступал за манкунианцев в течение 12 лет, но затем ему указали на дверь.

Отметим, что в среду «Манчестер Юнайтед» проиграл «Баварии» на выезде с результатом 3:4. Ближайший матч «красные дьяволы» проведут в cубботу – против «Бёрнли» в Премьер-лиге.

Давид де Ха до сих пор не имеет клубной прописки. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Андре Онана
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