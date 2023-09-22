Артета прокомментировал продление контракта с Эдегором

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался насчёт того, что полузащитник и капитан команды Мартин Эдегор подписал новый контракт, который рассчитан до лета 2028 года.

«Мартин нашёл место, где ощущает себя комфортно. Он чувствует себя ценным и выражает свой талант», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, Эдегор уже отметился двумя голами в новом розыгрыше Английской премьер-лиги. Футболист выступает за команду с зимы 2021 года, но уже спустя полтора сезона получил капитанскую повязку.

Эдегор перед трансфером в «Арсенал» несколько лет числился в мадридском «Реале», где так и не смог раскрыть свой потенциал.