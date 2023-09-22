Артета: «Мне очень нравится Постекоглу, игроки о нём хорошо отзываются»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о наставнике «Тоттенхэма» Анге Постекоглу, который возглавил «шпор» минувшим летом. Под руководством австралийского специалиста «Тоттенхэм» набрал 13 очков из 15 возможных в первых пяти турах Английской премьер-лиги. Такой же показатель выдал «Арсенал».

«Мне очень нравится Постекоглу, игроки о нём хорошо отзываются. Можно сказать, что «Тоттенхэм» пока движется по правильному пути. В этом красота чемпионата, в котором мы играем. В АПЛ собраны топовые тренеры», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, в следующем туре АПЛ «Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом» в рамках северолондонского дерби.