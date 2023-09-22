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Эдегор – о новом контракте с «Арсеналом»: «Я нашёл место, которое могу называть домом»

22 Сентября 2023 • 11:46 Комментировать (1)
Арсенал
...
Тоттенхэм
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24.09 16:00

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор поделился эмоциями после того, как подписал со своим клубом новый контракт до 2028 года.

«Решение продлить контракт далось мне очень легко. Мы сейчас переживаем особенный период, я хочу оставаться частью этого. Я с нетерпением жду будущее. Я нашёл место, в котором по настоящему обосновался и теперь могу называть домом. С первого дня я чувствовал себя комфортно в этом клубе», – цитирует Эдегора официальный сайт «Арсенала».

Напомним, норвежец в новом сезоне успел забить уже два гола за «Арсенал» в пяти турах Английской премьер-лиги. Хавбек выступает за «канониров» с 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Мартин Эдегор
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LMI
22 Сентября 2023 в 12:54
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