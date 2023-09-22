Капитан лондонского «Арсенала» Мартине Эдегор подписал с лондонским клубом нового соглашение, которое рассчитано до лета 2028 года. Об этом «канониры» сообщили на своём официальном сайте.

Прежний контракт Эдегора с «Арсеналом» был рассчитан до лета 2025 года, поэтому «канониры» решили продлить соглашение, чтобы избежать спекуляций в конце сезона. Полузащитник согласился на новый контракт, так как его устроили все предложенные условия.

В новом сезоне Эдегор провёл пять матчей в Английской премьер-лиге, где отметился двумя забитыми голами. В декабре норвежскому полузащитнику исполнится 25 лет.