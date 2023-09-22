«Манчестер Юнайтед» повесил ценник на Санчо

В «Манчестер Юнайтед» решили продать полузащитника Джедона Санчо в зимнее трансферное окно. Как стало известно журналисту Экрему Конуру, манкунианцы определились с суммой отступных за трансфер игрока.
Руководство «красных дьяволов» хочет выручить с продажи футболиста 50-60 миллионов евро. В подписании Джедона заинтересованы клубы из чемпионатов Англии, Германии и Италии.
Напомним, что «Манчестер Юнайтед» приобрел Санчо у дортмундской «Боруссии» за 85 миллионов.
Недавно игрок был отстранен от работы с первой командой из-за разногласий с наставником Эриком тен Хагом.
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