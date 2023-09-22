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«Манчестер Сити» будет готов продать Канселу за 25 миллионов евро

22 Сентября 2023 • 10:04 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ноттингем Форест
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23.09 17:00

Каталонская «Барселона» получила информацию о том, за какую сумму «Манчестер Сити» согласится отпустить своего защитника Жоау Канселу на постоянной основе. Как сообщает Mundo Deportivo, «горожане» будут требовать за 29-летнего португальца 25 миллионов евро.

Отметим, что в последний день трансферного окна Канселу перебрался в «Барселону» на правах аренды, которая не предусматривает право выкупа. Руководство «сине-гранатовых» ранее дало понять, что постарается выкупить португальца в том случае, если он сможет проявить себя в команде должным образом.

Канселу в первых трёх матчах за «Барселону» во всех турнирах отметился одним забитым голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Жоау Канселу
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