«Манчестер Сити» будет готов продать Канселу за 25 миллионов евро

Каталонская «Барселона» получила информацию о том, за какую сумму «Манчестер Сити» согласится отпустить своего защитника Жоау Канселу на постоянной основе. Как сообщает Mundo Deportivo, «горожане» будут требовать за 29-летнего португальца 25 миллионов евро.

Отметим, что в последний день трансферного окна Канселу перебрался в «Барселону» на правах аренды, которая не предусматривает право выкупа. Руководство «сине-гранатовых» ранее дало понять, что постарается выкупить португальца в том случае, если он сможет проявить себя в команде должным образом.

Канселу в первых трёх матчах за «Барселону» во всех турнирах отметился одним забитым голом.