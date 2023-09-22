Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс может сменить Английскую премьер-лигу на немецкий чемпионат, об этом информируют журналисты Fichajes.

Согласно сведениям источника, в услугах 23-летнего английского футболиста заинтересована мюнхенская «Бавария». Чемпион Бундеслиги готов побороться за игрока с мадридским «Реалом», который также проявляет интерес к Джеймсу.

Трансферная стоимость 23-летнего футболиста оценивается в 65 миллионов евро. Его контракт с «пенсионерами» рассчитан до середины 2028 года.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги защитник провел всего один поединок.