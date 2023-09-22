Клопп высказался о победе «Ливерпуля»

В первом туре группового этапа Лиги Европы «Ливерпуль» на выезде одержал победу над австрийским ЛАСКом со счетом 3:1. Об этом матче высказался главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

«У ЛАСКа в первом тайме был всего один момент – после стандарта. Мы пропустили первыми, но смогли переломить ход встречи и вернуться в игру. Я доволен нашей победой, это был непростой поединок. «Ливерпуль» вполне заслуженно добился этого результата», - передает слова немецкого тренера пресс-служба клуба.

Благодаря гостевому успеху ливерпульский коллектив захватил лидерство в своем квартете. ЛАСК занимает последнее место.