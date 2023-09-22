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«Манчестер Юнайтед» принял решение по Санчо

22 Сентября 2023 • 07:36 Комментировать

Атакующий полузащитник Джедон Санчо близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно, об этом рапортуют журналисты таблоида Daily Star.

Согласно данным источника, «красные дьяволы» не собираются удерживать 23-летнего вингера и готовы продать его по сниженной цене, чтобы хоть частично компенсировать потери на его трансфере. В 2021 году манкунианцы приобрели игрока у дортмундской «Боруссии» за 85 миллионов фунтов.

Около недели назад Джедон был отстранен от тренировок с командой из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.

Игрок «Манчестер Юнайтед» Санчо выбрал себе новый клуб

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джедон Санчо
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