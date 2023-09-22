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​Трагедия в Шеффилде - в возрасте 27 лет скончалась полузащитница «Шеффилд Юнайтед»

22 Сентября 2023 • 00:31 Комментировать

Трагедия в английском Шеффилде, футбольная команда из которого, «Шеффилд Юнайтед», в нынешнем сезоне вернулась в английскую Премьер-лигу.

Трагедия непосредственно затронула, правда, не мужскую, а женскую команду клуба - в возрасте 27 лет не стало Мэдди Кюсак, полузащитницы команды. Она присоединилась к клубу в 2019 году и не так давно, в прошлом сезоне, сыграла свой сотый матч в составе команды.

Помимо роли на поле, работала также в клубном департаменте маркетинга. Причины смерти футболистки не сообщаются. Клуб выразил свои соболезнования всем близким и друзьям Мэдди.  


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Евро-Футбол.Ру,
Шеффилд Юнайтед
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