Защитник «Челси» Трево Чалоба покинет лондонский клуб в зимнее трансферное окно, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что в минувшим летом 24-летний футболист отказался от перехода в «Ноттингем Форест», так как рассчитывал перейти в мюнхенскую «Баварию».

Контракт британца с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года с опцией продления ещё на один сезон. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне воспитанник «Челси» не выходил на поле.

Ранее Чалоба выступал за «Ипсвич», «Хаддерсфилд Таун» и французский «Лорьян».