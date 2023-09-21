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Чалоба покинет «Челси» в зимнее трансферное окно слухи

21 Сентября 2023 • 23:34 Комментировать

Защитник «Челси» Трево Чалоба покинет лондонский клуб в зимнее трансферное окно, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что в минувшим летом 24-летний футболист отказался от перехода в «Ноттингем Форест», так как рассчитывал перейти в мюнхенскую «Баварию».

Контракт британца с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года с опцией продления ещё на один сезон. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне воспитанник «Челси» не выходил на поле.

Ранее Чалоба выступал за «Ипсвич», «Хаддерсфилд Таун» и французский «Лорьян». 

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Челси Трево Чалоба трансферы футбола - зима 2024
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