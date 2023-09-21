Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В «Баварии» прокомментировали слова Леви о контракте Кейна

21 Сентября 2023 • 21:41 Комментировать

В летнее трансферное окно нападающий Гарри Кейн сменил «Тоттенхэм» на «Баварию». На днях председатель лондонского клуба Даниэль Леви заявил, что «шпоры» сохранили за собой право первоочередного выкупа Кейна. То есть «Тоттенхэм» сможет повторить предложение другого клуба по форварду, и предложение лондонцев будет приоритетным.  

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд получил вопрос о словах Даниэля Леви.

«Мы не будем об этом говорить. Мы никогда не раскрываем никаких деталей контрактов», - цитирует Фройнда портал Goal со ссылкой на DAZN.  

В среду «Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 4:3.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Даниэль Леви Гарри Кейн Кристоф Фройнд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Сентября
21:41 · Англия. Премьер-лига
​В «Баварии» прокомментировали слова Леви о контракте Кейна
20:15 · Англия. Премьер-лига
Марку Силва: Палинья — ключевой игрок «Фулхэма», но я не могу контролировать его будущее
14:32 · Англия. Премьер-лига
У «Челси» нет опции обратного выкупа Томори
14:05 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Арсенала» Райя поделился мнением о конкуренции с Ремсдейлом
13:42 · Англия. Премьер-лига
Ло Чельсо может сменить «Тоттенхэм» на испанский клуб
12:03 · Англия. Премьер-лига
Скоулз оценил перспективы «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне
08:36 · Англия. Премьер-лига
Бербатов: «Манчестер Юнайтед» находится в кризисе»
02:25 · Англия. Премьер-лига
Канселу: «Манчестер Сити» – сильнейшая команда в мире, но «Барселоне» нельзя отказать» 2
02:17 · Англия. Премьер-лига
Каррагер призвал Беллингема попробовать силы в «Ливерпуле» – у Анри нашёлся ответ
20 Сентября
23:28 · Англия. Премьер-лига
Почти половина голов Гнабри в Лиге чемпионов приходится на матчи с соперниками из АПЛ
23:24 · Кубок России
Полузащитник «Рубина» Безруков назвал игру против «Ростова» похожей на АПЛ
23:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» впервые за 22 года пропустил два или более гола в пяти матчах кряду 1
21:52 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Работая в «Манчестер Юнайтед», ты должен быть готов к неприятностям»
20:56 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» намерен продлить контракт с ключевым игроком
17:26 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Впереди «Ноттингем Форест» - у них больше трофеев Лиги чемпионов, чем у нас»
Все новости
Рекомендуем