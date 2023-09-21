​В «Баварии» прокомментировали слова Леви о контракте Кейна

В летнее трансферное окно нападающий Гарри Кейн сменил «Тоттенхэм» на «Баварию». На днях председатель лондонского клуба Даниэль Леви заявил, что «шпоры» сохранили за собой право первоочередного выкупа Кейна. То есть «Тоттенхэм» сможет повторить предложение другого клуба по форварду, и предложение лондонцев будет приоритетным.

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд получил вопрос о словах Даниэля Леви.

«Мы не будем об этом говорить. Мы никогда не раскрываем никаких деталей контрактов», - цитирует Фройнда портал Goal со ссылкой на DAZN.

В среду «Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 4:3.