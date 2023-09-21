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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Зидан может получить работу в топ-клубе АПЛ слухи

21 Сентября 2023 • 21:12 Комментировать

Зинедин Зидан находится без работы уже больше двух лет. В обозримом будущем звёздный французский тренер может получить работу в Англии. Как сообщает TodoFichaes, к Зидану присматривается «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» плохо стартовали в сезоне 2023/2024. Руководители «Манчестер Юнайтед» пока не планируют увольнять Эрика тен Хага, но они уже настроены зондировать почву на тот случай, если ситуация не улучшится, и с нидерландцем придётся расставаться.

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» начал контактировать с Зиданом. Клуб ранее уже проявлял интерес к французу. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Зинедин Зидан Эрик тен Хаг
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