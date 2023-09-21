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Марку Силва: Палинья — ключевой игрок «Фулхэма», но я не могу контролировать его будущее

21 Сентября 2023 • 20:15 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Фулхэм
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23.09 17:00

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва ответил на вопрос о возможном уходе полузащитника команды Жоау Палиньи в зимнее трансферное окно.

«Я не могу контролировать будущее, это касается не только ситуации с Жоау. Этим может заниматься клуб. Палинья может остаться и продолжать играть за нас, он ключевой игрок», — приводит слова тренера Standard Sport.

Напомним, прошлым летом 28-летний португалец мог перебраться в «Баварию», однако принял решение продлить контракт с «Фулхэмом». Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt , стоимость Палиньи составляет 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Марку Силва Жоау Палинья
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