Марку Силва: Палинья — ключевой игрок «Фулхэма», но я не могу контролировать его будущее

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва ответил на вопрос о возможном уходе полузащитника команды Жоау Палиньи в зимнее трансферное окно.

«Я не могу контролировать будущее, это касается не только ситуации с Жоау. Этим может заниматься клуб. Палинья может остаться и продолжать играть за нас, он ключевой игрок», — приводит слова тренера Standard Sport.

Напомним, прошлым летом 28-летний португалец мог перебраться в «Баварию», однако принял решение продлить контракт с «Фулхэмом». Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt , стоимость Палиньи составляет 40 миллионов евро.