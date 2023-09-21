У «Челси» нет опции обратного выкупа Томори

У «Челси» нет опции обратного выкупа у «Милана» защитника Фикайо Томори. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, на сегодняшний день 25-летний англичанин полностью сосредоточен на выступлениях за итальянский клуб.

Напомним, Томори перешёл в «Милан» из «Челси» летом 2021 года за 31,6 миллион евро. В составе «россонери» защитник успел провести в общей сложности 111 матчей, в которых забил 3 гола и отдал одну результативную передачу. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 40 миллионов евро.

После четырёх туров текущего розыгрыша чемпионата Италии «Милан» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе девять набранных очков.