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У «Челси» нет опции обратного выкупа Томори

21 Сентября 2023 • 14:32 Комментировать
Милан
...
Верона
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23.09 16:00

У «Челси» нет опции обратного выкупа у «Милана» защитника Фикайо Томори. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, на сегодняшний день 25-летний англичанин полностью сосредоточен на выступлениях за итальянский клуб.

Напомним, Томори перешёл в «Милан» из «Челси» летом 2021 года за 31,6 миллион евро. В составе «россонери» защитник успел провести в общей сложности 111 матчей, в которых забил 3 гола и отдал одну результативную передачу. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 40 миллионов евро.

После четырёх туров текущего розыгрыша чемпионата Италии «Милан» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе девять набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Фикайо Томори
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