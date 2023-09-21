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Вратарь «Арсенала» Райя поделился мнением о конкуренции с Ремсдейлом

21 Сентября 2023 • 14:05 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
24.09 16:00

Вратарь «Арсенала» Давид Райя высказался о конкуренции с Аароном Ремсдейлом, который оставался в запасе в последних матчах «канониров».

По словам Райи, решения по вратарям принимает главный тренер команды Микель Артета. Испанец считает, что сейчас за «Арсенал» выступают сразу два голкипера топ-уровня.

«Если Аарон вернётся, ему нужно бороться за команду и за победу. Я думаю, это первый случай, когда два топ-вратаря играют в одной команде. Я играл в прошлых двух матчах и не знаю, что случится в воскресенье», — приводит слова Райи Sky Sports.

Свой следующий матч «Арсенал» проведёт 24 сентября против «Тоттенхэма». Начало этой встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Аарон Ремсдейл Давид Райя
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АРСЕНАЛ ТОТТЕНХЭМ
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