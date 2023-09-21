Ло Чельсо может сменить «Тоттенхэм» на испанский клуб

Аргентинский полузащитник Джовани ло Чельсо, являющийся в настоящий момент футболистом лондонского «Тоттенхэма», может сменить Туманный Альбион на испанский чемпионат.

Как информируют журналисты портала Todofichajes, в трансфере 27-летнего южноамериканца заинтересован севильский «Бетис». Испанский клуб планирует провести переговоры по переходу Джовани в январе.

Ло Чельсо играет за «Тоттенхэм» с июля 2020 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до середины 2025 года. Его трансферный ценник – 15 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Англии хавбек провел один поединок.