Скоулз оценил перспективы «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне

Бывший полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался об игре манкунианцев в нынешнем сезоне. В последнем матче «красно-белые» потерпели гостевое поражение от мюнхенской «Баварии» (3:4) в Лиге чемпионов.

«Я считаю, что этот сезон будет таким же, как и прошлый. «МЮ» может выиграть разве что Кубок Англии или Кубок лиги. Пока команда не вышла на другой уровень.

Матч в Мюнхене? Три мяча в ворота «Баварии» льстят, но во втором тайме их деклассировали. Команда имеет опыт, но не использует его», - передает слова Скоулза The Mirror.

Следующий поединок манкунианцы проведут в Премьер-лиге против «Бёрнли».