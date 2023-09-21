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Скоулз оценил перспективы «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне

21 Сентября 2023 • 12:03 Комментировать

Бывший полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался об игре манкунианцев в нынешнем сезоне. В последнем матче «красно-белые» потерпели гостевое поражение от мюнхенской «Баварии» (3:4) в Лиге чемпионов.

«Я считаю, что этот сезон будет таким же, как и прошлый. «МЮ» может выиграть разве что Кубок Англии или Кубок лиги. Пока команда не вышла на другой уровень.

Матч в Мюнхене? Три мяча в ворота «Баварии» льстят, но во втором тайме их деклассировали. Команда имеет опыт, но не использует его», - передает слова Скоулза The Mirror.

Следующий поединок манкунианцы проведут в Премьер-лиге против «Бёрнли».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Пол Скоулз
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