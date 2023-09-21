Бербатов: «Манчестер Юнайтед» находится в кризисе»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался об игре «красных дьяволов» в текущем сезоне.

«Если судить по результатам, то можно сказать, что «МЮ» сейчас находится в кризисе. Игроки команды продолжают спать на поле. Это было отчетливо видно в поединке против «Брайтона». «МЮ» был полностью переигран и заслуженно проиграл. Соперник был сильнее по всем статьям. Было больно наблюдать за этим», - передает слова болгарина Betfair.

Напомним, что поединок «Манчестер Юнайтед» - «Брайтон» прошел на стадионе «Олд Траффорд» и завершился поражением хозяев со счетом 1:3.