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Бербатов: «Манчестер Юнайтед» находится в кризисе»

21 Сентября 2023 • 08:36 Комментировать

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался об игре «красных дьяволов» в текущем сезоне.

«Если судить по результатам, то можно сказать, что «МЮ» сейчас находится в кризисе. Игроки команды продолжают спать на поле. Это было отчетливо видно в поединке против «Брайтона». «МЮ» был полностью переигран и заслуженно проиграл. Соперник был сильнее по всем статьям. Было больно наблюдать за этим», - передает слова болгарина Betfair.

Напомним, что поединок «Манчестер Юнайтед» - «Брайтон» прошел на стадионе «Олд Траффорд» и завершился поражением хозяев со счетом 1:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов
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