Канселу: «Манчестер Сити» – сильнейшая команда в мире, но «Барселоне» нельзя отказать»

Правый защитник Жоау Канселу рассказал, почему сменил «Манчестер Сити» на «Барселону».

Португалец выступает за «сине-гранатовых» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. Как известно, ради перехода 29-летнему игроку пришлось согласиться на сокращение зарплаты.

«Да, «Манчестер Сити» – сильнейшая команда в мире, но... Когда тебя зовёт «Барселона», ты не можешь отказаться. Я очень хотел перейти в этот клуб», – признался в интервью Mundo Deportivo латераль.

Жоау Канселу провёл три матча за команду Хави Эрнандеса, отметившись одним забитым мячом. Контракт футболиста с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2027 года.