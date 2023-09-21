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Канселу: «Манчестер Сити» – сильнейшая команда в мире, но «Барселоне» нельзя отказать»

21 Сентября 2023 • 02:25 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ноттингем Форест
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23.09 17:00

Правый защитник Жоау Канселу рассказал, почему сменил «Манчестер Сити» на «Барселону».

Португалец выступает за «сине-гранатовых» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. Как известно, ради перехода 29-летнему игроку пришлось согласиться на сокращение зарплаты.

«Да, «Манчестер Сити» – сильнейшая команда в мире, но... Когда тебя зовёт «Барселона», ты не можешь отказаться. Я очень хотел перейти в этот клуб», – признался в интервью Mundo Deportivo латераль.

Жоау Канселу провёл три матча за команду Хави Эрнандеса, отметившись одним забитым мячом. Контракт футболиста с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу
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