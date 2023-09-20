«Тоттенхэм» намерен продлить контракт с ключевым игроком

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин может заключить новый контракт с клубом.

Действующий договор южнокорейского футболиста истекает по окончании следующего сезона. По информации 90min, в лондонском клубе намерены подписать с 31-летним форвардом новое долгосрочное соглашение. Если всё пойдёт по плану, сделка будет заключена до начала нового года.

Сон Хынмин записал на свой счёт 148 забитых мячей в 378 поединках за «шпор» с момента прихода в клуб в августе 2015 года. В нынешней кампании игрок стал автором трёх голов в шести матчах за коллектив Анге Постекоглу в рамках Премьер-лиги и Кубка английской лиги.