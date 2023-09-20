​Гвардиола: «Впереди «Ноттингем Форест» - у них больше трофеев Лиги чемпионов, чем у нас»

«Манчестер Сити» начал сезон Лиги чемпионов с волевой победы над «Црвеной Звездой» со счётом 3:1. Следующий матч команда Хосепа Гвардиолы проведёт в субботу – против «Ноттингем Форест» в Премьер-лиге.

«Теперь у нас игра против «Ноттингем Форест». Они выигрывали Лигу чемпионов два раза. У них на один такой трофей больше, чем у нас. Это правда, я не шучу. Так что сейчас у нас игра с «Ноттингем Форест», а дальше посмотрим», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

«Ноттингем Форест» выигрывал кубок европейских чемпионов в 1979 и 1980 годах. «Манчестер Сити» впервые выиграл этот трофей в этом году, обыграв в финале «Интер» со счётом 1:0.