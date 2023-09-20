​Клопп: «Ливерпуль» не накачивал меня наркотиками»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пошутил о том, что клуб не применял силу, чтобы подписать с ним контракт.

«Я подписывал контракт здесь. Насколько я помню, меня не накачивали наркотиками и не связывали с требованием подписать контракт с ручкой во рту. Это было свободное решение», - высказался Клопп в интервью RTL.

В последний раз Юрген Клопп продлевал контракт с «Ливерпулем» весной 2022 года. Действующее трудовое соглашение немецкого специалиста рассчитано до конца сезона 2025/2026. Клопп работает с «красными» с осени 2015-го.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт 21 сентября – против клуба ЛАСК в Лиге Европы.