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​Клопп: «Ливерпуль» не накачивал меня наркотиками»

20 Сентября 2023 • 16:56 Комментировать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пошутил о том, что клуб не применял силу, чтобы подписать с ним контракт.

«Я подписывал контракт здесь. Насколько я помню, меня не накачивали наркотиками и не связывали с требованием подписать контракт с ручкой во рту. Это было свободное решение», - высказался Клопп в интервью RTL.

В последний раз Юрген Клопп продлевал контракт с «Ливерпулем» весной 2022 года. Действующее трудовое соглашение немецкого специалиста рассчитано до конца сезона 2025/2026. Клопп работает с «красными» с осени 2015-го.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт 21 сентября – против клуба ЛАСК в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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