​Председатель «Тоттенхэма» уколол «Арсенал» через Мэддисона: «Нельзя ездить на красной машине»

В воскресенье «Арсенал» и «Тоттенхэм» пересекутся в дерби северного Лондона. В преддверии столь принципиального матча Даниэль Леви, занимающий пост председателя «шпор», подшутил над «канонирами», говоря о полузащитнике Джеймсе Мэддисоне.

«Джемсу нужно усвоить, что ему нельзя приезжать на базу на красной машине. Я уже сказал ему об этом. Он научится», - пошутил Леви, чьи слова приводит портал Goal.

Матч Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Тоттенхэма» стартует 24 сентября в 16:00 по московскому времени. В пяти прошедших турах обе команды смогли набрать 13 очков из 15 возможных.