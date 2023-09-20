Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Председатель «Тоттенхэма» уколол «Арсенал» через Мэддисона: «Нельзя ездить на красной машине»

20 Сентября 2023 • 16:45 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
24.09 16:00

В воскресенье «Арсенал» и «Тоттенхэм» пересекутся в дерби северного Лондона. В преддверии столь принципиального матча Даниэль Леви, занимающий пост председателя «шпор», подшутил над «канонирами», говоря о полузащитнике Джеймсе Мэддисоне.

«Джемсу нужно усвоить, что ему нельзя приезжать на базу на красной машине. Я уже сказал ему об этом. Он научится», - пошутил Леви, чьи слова приводит портал Goal.

Матч Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Тоттенхэма» стартует 24 сентября в 16:00 по московскому времени. В пяти прошедших турах обе команды смогли набрать 13 очков из 15 возможных.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Даниэль Леви Джеймс Мэддисон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ТОТТЕНХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Сентября
17:26 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Впереди «Ноттингем Форест» - у них больше трофеев Лиги чемпионов, чем у нас»
16:56 · Англия. Премьер-лига
​Клопп: «Ливерпуль» не накачивал меня наркотиками»
16:45 · Англия. Премьер-лига
​Председатель «Тоттенхэма» уколол «Арсенал» через Мэддисона: «Нельзя ездить на красной машине»
16:25 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер: Игроки «Ливерпуля» называют Клоппа моим отцом
15:35 · Англия. Премьер-лига
Онана: «Мы сделаем всё ради того, чтобы обыграть «Баварию»
15:32 · Англия. Премьер-лига
​Председатель «Тоттенхэма» ответил на вопрос о назначениях Моуринью и Конте
15:30 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва пройдёт дополнительное обследование в четверг
15:25 · Англия. Премьер-лига
​Перишич повредил крестообразную связку и вылетел надолго
15:06 · Англия. Премьер-лига
Уокер: «Доку ещё есть куда прогрессировать»
14:48 · Англия. Премьер-лига
Сульшер назвал свои лучшие трансферы в «Манчестер Юнайтед», в списке есть Магуайр
13:31 · Англия. Премьер-лига
Сульшер: «Я выступал за трансфер Санчо, к сожалению, это не сработало»
13:28 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола ответил, когда вернутся травмированные лидеры
13:23 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола сообщил о проблемах в «Манчестер Сити»
13:13 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отклонил предложение «Милана» по Брое
11:41 · Англия. Премьер-лига
Сульшер: «Я хотел подписать в «Манчестер Юнайтед» Беллингема и Кейна»
Все новости
Рекомендуем