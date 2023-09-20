Макаллистер: Игроки «Ливерпуля» называют Клоппа моим отцом

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер ответил на вопрос о том, какие у него отношения с главным тренером команды Юргеном Клоппом.

«У нас идеальные отношения с Клоппом. Одноклубники называют его моим отцом. У него отличная харизма, он всегда старается находиться в контакте с футболистами», — приводит слова Макаллистера La Nacion.

Хавбек добавил, что очень уважает Клоппа и хочет продолжать расти под его руководством.

24-летний аргентинец перебрался в «Ливерпуль» минувшим летом. В пяти матчах текущего сезона Английской премьер-лиги Макаллистер получил две желтые карточки и один раз был удален с поля.