​Председатель «Тоттенхэма» ответил на вопрос о назначениях Моуринью и Конте

Председатель «Тоттенхэма» Даниэль Леви ответил на вопрос, научили ли его чему-нибудь назначения Жозе Моуринью и Антонио Конте на пост тренера.

«Может, кто-то удивится, но я хочу побеждать, как и все остальные. Возможно, на меня как-то повлияло давление фанатов. Они говорили, что нам нужно побеждать, нам нужно тратить деньги, нам нужно громкое имя на должности тренера.

У нас был период, когда мы почти выиграли трофей. С Почеттино у нас были хорошие времена. Да, мы не добились того, чего хотели, но мы подошли очень близко к этому. Затем нам пришлось поменять стратегию в выборе тренеров.

Мы сделали это дважды, и мы учимся на своих ошибках. Они [Моуринью и Конте] отличные тренеры, но, возможно, не для этого клуба. Чтобы играть определённым образом, чтобы побеждать всё-таки нужно время. Поэтому назначение Постекоглу, на мой взгляд, было правильным», - сказал Леви BBC.