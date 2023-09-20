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Бернарду Силва пройдёт дополнительное обследование в четверг

20 Сентября 2023 • 15:30 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ноттингем Форест
23.09 17:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва в четверг пройдёт дополнительное обследование для того, чтобы выявить степень серьёзности полученной травмы. Напомним, футболист получил повреждение в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой».

По информации от журналиста Саймона Байковски, степень серьёзности травмы португальца будет известна лишь в четверг, когда Силва пройдёт углублённое обследование.

Источник сообщает, что «Манчестер Сити» в данный момент спокоен насчёт травмы Бернарду. По предварительным данным, в клубе думают, что португалец восстановится довольно быстро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бернарду Силва
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