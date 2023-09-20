​Перишич повредил крестообразную связку и вылетел надолго

Атакующий полузащитник «Тоттенхэма» Иван Перишич на тренировке получил травму передней крестообразной связки правого колена. 34-летний футболист сборной Хорватии перенесёт операцию, о чём рассказывает пресс-служба лондонского клуба.

После травм «крестов» футболисты долго восстанавливаются. Высока вероятность того, что в сезоне 2023/2024 Перишич больше не сыграет. Хорват успел провести в новом чемпионате Англии пять матчей. В них Иван записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда Анге Постекоглу на два очка отстаёт от «Манчестер Сити».