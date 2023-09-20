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Уокер: «Доку ещё есть куда прогрессировать»

20 Сентября 2023 • 15:06 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ноттингем Форест
23.09 17:00

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер прокомментировал выступления новичка команды Жереми Доку. Напомним, бельгийский вингер перебрался в коллектив Хосепа Гвардиолы из «Ренна» за сумму в районе 60 миллионов евро.

«Доку ещё есть куда прогрессировать. Я думаю, он добьётся нужного с нашим тренером и его штабом. Тем не менее, он даже сейчас является кошмаром для крайних защитников, когда выходит со скамейки», – цитирует Уокера журналист Саймон Байковски.

В двух матчах Английской премьер-лиги Доку отметился одним забитым голом. Футболист сборной Бельгии летом также был интересен «Челси», но выбрал «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кайл Уокер Жереми Доку
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