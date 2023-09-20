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Сульшер назвал свои лучшие трансферы в «Манчестер Юнайтед», в списке есть Магуайр

20 Сентября 2023 • 14:48 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
23.09 22:00

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер назвал два лучших трансфера, который совершил в бытность тренером манкунианцев.

«Мои лучшие трансферы? Фернандеш перешёл в команду и сразу же поднял её на новый уровень. Магуайр тоже был одним из лучших трансферов. Объём критики, который он сейчас получает – это просто позор. Мне жаль его, но он сильный парень. Надеюсь, он скоро вернётся в свою лучшую форму. В своё время он поднял нашу защиту на новый уровень», – заявил Сульшер в интервью The Athletic.

Напомним, Сульшер был уволен из «Манчестер Юнайтед» осенью 2021 года. Норвежец в своё время выводил команду в финал Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Бруну Фернандеш Гарри Магуайр
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