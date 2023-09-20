Сульшер: «Я выступал за трансфер Санчо, к сожалению, это не сработало»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер признался, что был одним из инициаторов трансфера Джедона Санчо летом 2021 года. Напомним, манкунианцы заплатили за англичанина 80 миллионов евро дортмундской «Боруссии».

«Это правда, что я выступал за трансфер Санчо. К сожалению, это не сработало. Он невероятно талантлив. Я уверен, что мы до сих пор увидели далеко не самую лучшую его форму. Надеюсь, в будущем всё исправится, но Санчо любит играть на позиции левого вингера, где выступает Рэшфорд», – цитирует Сульшера издание The Athletic.

Напомним, Санчо в данный момент отстранён от матчей из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.