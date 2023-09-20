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​Гвардиола ответил, когда вернутся травмированные лидеры

20 Сентября 2023 • 13:28 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ноттингем Форест
23.09 17:00

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, когда вернутся травмированные футболисты.

Накануне в игре Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» травму получил Бернарду Силва. Сроки его восстановления пока что неизвестны. Также в лазарете пребывают Кевин де Брёйне, Джон Стоунс, Матео Ковачич и Джек Грилиш.

«К сожалению, де Брёйне пропустит долгий срок. Стоунс не играл, и его восстановление немного затянулось. Возможно, Ковачич скоро вернётся. Что до Грилиша, то он, может быть, вернётся через семь-десять дней, посмотрим на его состояние», - цитирует Гвардиолу сайт BBC.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Матео Ковачич Джон Стоунс Джек Грилиш Кевин де Брёйне
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