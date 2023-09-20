​Гвардиола сообщил о проблемах в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о проблемах команды из-за растущего числа травмированных игроков.

«У нас проблемы, но я не собираюсь говорить: «О, у нас много травм». Это то, что есть. Мы будем играть с теми, кто у нас есть. Пока у нас такой менталитет, это хорошо. Но мы действительно потеряли пять важных футболистов, и заменять в течение длительного периода будет сложно», - цитирует Гвардиолу сайт BBC.

Напомним, что в игре Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» травму получил Бернарду Силва. В лазарете также находятся Кевин де Брёйне, Джек Грилиш, Матео Ковачич и Джон Стоунс.