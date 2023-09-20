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​Гвардиола сообщил о проблемах в «Манчестер Сити»

20 Сентября 2023 • 13:23 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ноттингем Форест
23.09 17:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о проблемах команды из-за растущего числа травмированных игроков.

«У нас проблемы, но я не собираюсь говорить: «О, у нас много травм». Это то, что есть. Мы будем играть с теми, кто у нас есть. Пока у нас такой менталитет, это хорошо. Но мы действительно потеряли пять важных футболистов, и заменять в течение длительного периода будет сложно», - цитирует Гвардиолу сайт BBC.

Напомним, что в игре Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» травму получил Бернарду Силва. В лазарете также находятся Кевин де Брёйне, Джек Грилиш, Матео Ковачич  и Джон Стоунс.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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