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«Челси» отклонил предложение «Милана» по Брое

20 Сентября 2023 • 13:13 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
24.09 16:00

«Челси» отклонил предложение «Милана» о покупке албанского нападающего Армандо Брои. Об этом сообщает Football London.

22-летний Броя является воспитанником «Челси», в составе которого он провёл в общей сложности 19 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Албании в 28 миллионов евро.

Напомним, что минувшим летом из «Челси» в «Милан» перешли полузащитник Рубен Лофтус-Чик, а также вингер Кристиан Пулишич.

После пяти туров АПЛ «Челси» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав пять очков. Свой следующий матч «синие» проведут 24 сентября против «Астон Виллы». Начало — в 16:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Армандо Броя
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