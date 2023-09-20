«Челси» отклонил предложение «Милана» по Брое

«Челси» отклонил предложение «Милана» о покупке албанского нападающего Армандо Брои. Об этом сообщает Football London.

22-летний Броя является воспитанником «Челси», в составе которого он провёл в общей сложности 19 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Албании в 28 миллионов евро.

Напомним, что минувшим летом из «Челси» в «Милан» перешли полузащитник Рубен Лофтус-Чик, а также вингер Кристиан Пулишич.

После пяти туров АПЛ «Челси» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав пять очков. Свой следующий матч «синие» проведут 24 сентября против «Астон Виллы». Начало — в 16:00 по московскому времени.