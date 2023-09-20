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Звезда «Милана» - трансферная цель «Реала» и «Ливерпуля»

20 Сентября 2023 • 12:44 Комментировать (1)

Мадридский «Реал» и «Ливерпуль» нашли усиление в линию нападения в итальянском чемпионате. По сведениям журналистов Todofichajes, в поле зрения двух европейских грандов попал нападающий «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау.

«Сливочные» и «красные» готовы начать переговоры с «россонери» в ближайшем будущем. Сумма потенциальной сделки оценивается в 90 миллионов евро. Трудовое соглашение Рафаэля с миланским клубом рассчитано до середины 2028 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Леау поучаствовал в четырех встречах. 24-летний португалец забил два мяча и сделал голевую передачу.

«Реал» решил отказаться от Мбаппе и Холанна

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Ливерпуль Рафаэл Леау трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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NOBODY
20 Сентября 2023 в 13:06
что за бред....у Реала есть ВИни, РОдриго, какой нафиг Леау ??? у которого одно шикарное действие на тысячу....игрок ни о чем
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