Звезда «Милана» - трансферная цель «Реала» и «Ливерпуля»

Мадридский «Реал» и «Ливерпуль» нашли усиление в линию нападения в итальянском чемпионате. По сведениям журналистов Todofichajes, в поле зрения двух европейских грандов попал нападающий «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау.

«Сливочные» и «красные» готовы начать переговоры с «россонери» в ближайшем будущем. Сумма потенциальной сделки оценивается в 90 миллионов евро. Трудовое соглашение Рафаэля с миланским клубом рассчитано до середины 2028 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Леау поучаствовал в четырех встречах. 24-летний португалец забил два мяча и сделал голевую передачу.

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