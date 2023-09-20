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Сульшер: «Я хотел подписать в «Манчестер Юнайтед» Беллингема и Кейна»

20 Сентября 2023 • 11:41 Комментировать
Бавария
...
Бохум
23.09 16:30

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер признался, что в бытность наставником команды хотел подписать Джуда Беллингема и Гарри Кейна.

«Я хотел подписать в «Манчестер Юнайтед» Джуда Беллингема, когда тот выступал за «Бирмингем». Он в итоге решил выбрать дортмундскую «Боруссию», я уважаю его решение. Мне также хотелось видеть в команде Гарри Кейна. У меня было ощущение, что он хочет к нам перейти. Тем не менее, в условиях коронавирусного кризиса у клуба не было бюджета на финансирование этого трансфера», – цитирует Сульшера The Athletic.

Напомним, Кейн минувшим летом перебрался из «Тоттенхэма» в «Баварию», а Беллингем перешёл из дортмундской «Боруссии» в мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Гарри Кейн Джуд Беллингем
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