Сульшер – о увольнении из «Манчестер Юнайтед»: «Это был очень эмоциональный день»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер рассказал о том, что чувствовал, когда его уволили из клуба осенью 2021 года.

«Это был очень эмоциональный день. Я не ждал этого, но было ощущение, словно я покидаю семью. Я хотел поговорить со всеми игроками и попрощаться. Я поговорил с тренерским штабом, а потом вернулся в пустую квартиру», – сказал Сульшер в интервью The Athletic.

Напомним, Сульшер ранее выводил «Манчестер Юнайтед» в финал Лиги Европы, а также несколько раз финишировал с командой в топ-4 в Английской премьер-лиге. Норвежец ранее также выступал за манкунианцев в качестве футболиста.