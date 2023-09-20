Игрок «Манчестер Юнайтед» Санчо выбрал себе новый клуб

23-летний атакующий полузащитник Джедон Санчо желает покинуть «Манчестер Юнайтед», где у него произошел конфликт с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Как стало известно журналистам Todofichajes, вингер хочет вернуться в дортмундскую «Боруссию». «Шмели» не против забрать игрока обратно и собираются обсудить трансфер с руководством «красных дьяволов».

Санчо перешел в манкунианский гранд летом 2021 года. Контракт Джедона с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость Санчо в 45 миллионов евро.

Санчо может покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за тен Хага