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Тен Хаг: «Я ещё ни разу не выпускал на поле лучший состав «Манчестер Юнайтед»

20 Сентября 2023 • 11:10 Комментировать (2)

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о травмах футболистов своей команды.

«Со старта прошлого сезона я еще ни разу не выпускал на поле лучший состав. Нам всегда мешали травмы. Но при этом команда добивалась результата, не считая нынешнего периода. Я уже сталкивался с подобным и справлялся с этим. В таких ситуациях нужно знать, что делать. Необходимо максимально сосредоточиться на процессе», - передает слова специалиста Metro.

«Красные дьяволы» провально стартовали в Премьер-лиге, потерпев три поражения в пяти встречах. Команда с шестью очками занимает лишь 13-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Комментарии (2)
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ингерман
20 Сентября 2023 в 12:52
ай надо даць ему паработать.. он знает.. хе..
CorwinSky
20 Сентября 2023 в 12:01
Надо у голубого лысого шарлатана учится с травмами справлятся
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