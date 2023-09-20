Тен Хаг: «Я ещё ни разу не выпускал на поле лучший состав «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о травмах футболистов своей команды.

«Со старта прошлого сезона я еще ни разу не выпускал на поле лучший состав. Нам всегда мешали травмы. Но при этом команда добивалась результата, не считая нынешнего периода. Я уже сталкивался с подобным и справлялся с этим. В таких ситуациях нужно знать, что делать. Необходимо максимально сосредоточиться на процессе», - передает слова специалиста Metro.

«Красные дьяволы» провально стартовали в Премьер-лиге, потерпев три поражения в пяти встречах. Команда с шестью очками занимает лишь 13-е место в турнирной таблице.