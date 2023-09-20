«Арсенал» нацелился на полузащитника «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейми Бано-Гиттенс имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом сообщает DeadlineDayLive.

В услугах перспективного футболиста заинтересован лондонский «Арсенал». Вице-чемпион Англии считает, что Бано-Гиттенс может в будущем выйти на уровень Джуда Беллингема, перебравшегося в летнее трансферное окно в мадридский «Реал».

19-летний вингер выступает за коллектив из Дортмунда с лета 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2025 года. Трансферная стоимость Джейми оценивается в 14 миллионов евро.

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