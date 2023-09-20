Сульшер: «Трансфер Роналду в 2021 году был ошибкой»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер признался, что трансфер нападающего Криштиану Роналду в 2021 году из «Ювентуса» был ошибкой.

«Это была возможность, от которой было трудно отказаться. Я чувствовал, что мы должны принять решение и провернуть трансфер, но в итоге это стало ошибкой. Когда Криштиану в первом же матче оформил дубль в ворота «Ньюкасла», у меня было ощущение, что решение было очень даже правильным. Фанаты наверняка чувствовали то же самое. Роналду тогда оставался одним из лучших бомбардиров в мире и смотрелся очень сильным», – цитирует Сульшера The Athletic.

Напомним, Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в конце 2022 года на правах свободного агента.