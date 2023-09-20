Сульшер: «Один пенальти мог изменить восприятие моего нахождения в «Манчестер Юнайтед»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер оценил период, в котором работал наставником команды.

«Моё время в «Манчестер Юнайтед» в качестве тренера? Думаю, мне не хватило выигранного трофея. Один пенальти мог всё изменить. Возможно, тогда мой период воспринимался бы совсем иначе», – цитирует Сульшера The Athletic.

Говоря о пенальти, Сульшер имеет в виду поединок с «Вильярреалом» в финале Лиги Европы 2021 года. В затянувшейся серии послематчевых пенальти голкипер Давид де Хеа не реализовал свой удар, что позволило «жёлтой субмарине» взять трофей.

Напомним, Сульшер был уволен из «Манчестер Юнайтед» осенью 2021 года.