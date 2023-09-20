Тони хочет покинуть «Брентфорд» в 2024 году, игрок интересен «Челси»

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони намерен покинуть свою команду в 2024 году. Возможно, англичанин уйдёт уже в ближайшее трансферное окно, которое откроется в январе.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, лондонский «Челси» отлично проинформирован о ситуации с Тони. Футболист до январе не может выступать, так как дисквалифицирован из-за ставок, но это не смущает руководство «пенсионеров».

Ранее сообщалось, что «Брентфорд» будет требовать за Тони в районе 70 миллионов евро. В прошлом сезоне Айвен записал на свой актив 20 голов в Премьер-лиге. Футболиста также связывали с другими лондонскими командами – «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».