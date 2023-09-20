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Терри заинтересован в покупке акций «Челси»

20 Сентября 2023 • 10:01 Комментировать

Экс-защитник сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри проявляет заинтересованность в приобретении акций своего бывшего клуба.

Согласно данным журналистов The Telegraph, Терри планирует купить долю в столичном клубе. Джон входит в список инвесторов, которые готовы приобрести десять процентов акций «Челси».

Напомним, что Терри играл за первую команду «пенсионеров» с 1998 по 2017 год. Вместе с «пенсионерами» он становился чемпионом Английской премьер-лиги и обладателем кубка страны. Кроме того, Джон выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы и Кубок английской лиги.

Игровую карьеру Терри завершил в бирмингемской «Астон Вилле».

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Челси Джон Терри
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