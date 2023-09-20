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У «Тоттенхэма» есть право первоочередного выкупа Кейна

20 Сентября 2023 • 09:58 Комментировать
Бавария
...
Бохум
23.09 16:30

Лондонский «Тоттенхэм» имеет право первоочередного выкупа нападающего Гарри Кейна, который минувшим летом был продан в мюнхенскую «Баварию». Напомним, команда Томаса Тухеля заплатила за англичанина свыше 100 миллионов евро.

Издание Football London отмечает, что президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви сообщил о наличии в соглашении с «Баварией» пункта о праве первоочередного выкупа Кейна. При этом данная опция станет возможной в том случае, если Гарри решит покинуть «Баварию» в обозримом будущем.

Напомним, Кейн уже отметился за «Баварию» четырьмя голами и результативным пасом в четырёх турах немецкой Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн
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