У «Тоттенхэма» есть право первоочередного выкупа Кейна

Лондонский «Тоттенхэм» имеет право первоочередного выкупа нападающего Гарри Кейна, который минувшим летом был продан в мюнхенскую «Баварию». Напомним, команда Томаса Тухеля заплатила за англичанина свыше 100 миллионов евро.

Издание Football London отмечает, что президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви сообщил о наличии в соглашении с «Баварией» пункта о праве первоочередного выкупа Кейна. При этом данная опция станет возможной в том случае, если Гарри решит покинуть «Баварию» в обозримом будущем.

Напомним, Кейн уже отметился за «Баварию» четырьмя голами и результативным пасом в четырёх турах немецкой Бундеслиги.